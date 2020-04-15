Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців щодо ситуації із гасінням пожеж в Україні і в Чорнобильській зоні зокрема. За словами Глави держави, відкритого полум'я в 30-кілометровій зоні наразі не помітно, атомній електростанції та сховищам відпрацьованого палива нічого не загрожує.

Нацполіція вже затримала осіб, які здійснили підпал. На них чекає суворе покарання.

Володимир Зеленський, президент України: