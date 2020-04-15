Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з пожежами у зоні ЧАЕС [ Редактировать ]
Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців щодо ситуації із гасінням пожеж в Україні і в Чорнобильській зоні зокрема. За словами Глави держави, відкритого полум'я в 30-кілометровій зоні наразі не помітно, атомній електростанції та сховищам відпрацьованого палива нічого не загрожує.
Нацполіція вже затримала осіб, які здійснили підпал. На них чекає суворе покарання.
Володимир Зеленський, президент України:
Ситуація там контрольована, радіаційний фон у столиці та Київській області у межах норми. До гасіння пожежі у зоні відчуження було залучено півтори тисячі наших рятувальників та 110 одиниць техніки, зокрема літаки та гелікоптери. Якщо хтось ще думає палити траву - знайте, що це може коштувати вам 153 тисячі гривень, або навіть позбавлення волі.
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