Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приостанавливают финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает The Independent.

Трамп заявил, что "огромное количество времени" было потеряно из-за медлительности ВОЗ, а также из-за "прикрытия вспышки коронавируса в Китае".

Реальность такова, что ВОЗ не смогла своевременно получать, проверять и обмениваться информацией. ВОЗ не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность.

Трамп также обвинил ВОЗ в "противодействии запретам на поездки" и повторении "пропаганды" китайского правительства в том, что вирус не может передаваться от человека к человеку.

Ранее сообщалось, что США впервые объявили режим масштабного бедствия во всех штатах.