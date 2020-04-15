США прекращают финансирование ВОЗ - Трамп [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приостанавливают финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает The Independent.
Трамп заявил, что "огромное количество времени" было потеряно из-за медлительности ВОЗ, а также из-за "прикрытия вспышки коронавируса в Китае".
Реальность такова, что ВОЗ не смогла своевременно получать, проверять и обмениваться информацией. ВОЗ не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность.
Трамп также обвинил ВОЗ в "противодействии запретам на поездки" и повторении "пропаганды" китайского правительства в том, что вирус не может передаваться от человека к человеку.
Ранее сообщалось, что США впервые объявили режим масштабного бедствия во всех штатах.
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