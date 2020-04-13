В понедельник, 14 апреля, стало известно, что сотрудники Белого дома предлагают президенту США Дональду Трампу создать альтернативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне публичного конфликта между американским лидером и ВОЗ. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Сообщается, что альтернативная организация здравоохранения может быть создана на базе UNAIDS - программа ООН по ВИЧ и СПИД, которая была создана в 1996 году после волны недовольства работой ВОЗ в вопросе борьбы со СПИДом.

Соответствующие идеи предлагают Трампу некоторые сотрудники Белого дома, среди которых и члены Совета национальной безопасности США.

Ранее сообщалось, что США впервые объявили режим масштабного бедствия во всех штатах.