Трампу предлагают создать альтернативу ВОЗ - СМИ [ Редактировать ]
В понедельник, 14 апреля, стало известно, что сотрудники Белого дома предлагают президенту США Дональду Трампу создать альтернативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне публичного конфликта между американским лидером и ВОЗ. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Сообщается, что альтернативная организация здравоохранения может быть создана на базе UNAIDS - программа ООН по ВИЧ и СПИД, которая была создана в 1996 году после волны недовольства работой ВОЗ в вопросе борьбы со СПИДом.
Соответствующие идеи предлагают Трампу некоторые сотрудники Белого дома, среди которых и члены Совета национальной безопасности США.
Ранее сообщалось, что США впервые объявили режим масштабного бедствия во всех штатах.
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