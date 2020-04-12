США впервые объявили режим масштабного бедствия во всех штатах [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп впервые в истории объявил общенациональный режим масштабного бедствия в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Хозяин Белого дома подписал декларацию о введении режима масштабного бедствия в последнем из 50 штатов - Вайоминге, сообщает телеканал Fox News.
Таким образом стихийное бедствие впервые объявляется на всей территории США, написал в Twitter заместитель пресс-секретаря президента Джадд Дир.
"Хотя Вайоминг еще не дошел до такой тяжелой ситуации, как в некоторых штатах, эта декларация поможет нам подготовить и мобилизовать ресурсы, когда они понадобятся", - заявил губернатор Вайоминга Марк Гордон.
США вышли на первое место в мире по числу умерших от коронавируса COVID-19 - 20 608 смертей от коронавируса, из них почти треть (6 367) - в Нью-Йорке. Штаты занимают и первое место в мире по числу заболевших коронавирусной инфекцией. На данный момент в стране выявлено 530 тысяч инфицированных.
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