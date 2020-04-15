Коронавирусом заболели двое губернаторов в Бразилии [ Редактировать ]
Тесты двух губернаторов бразильских штатов дали положительный результат на новый коронавирус COVID-19. Заболели губернаторы Рио-де-Жанейро и тропического штата Пара в Амазонии, передает Reuters.
Губернатор Рио Уилсон Витцель записал видеообращение в Twitter, в котором рассказал, что последние дни чувствовал себя неважно из-за лихорадки и боли в горле. Он решил провести тест и получил положительный результат. Он записал видеообращение, в котором призвал всех жителей оставаться дома. Reuters
"Еще раз прошу вас остаться дома. Эта болезнь, как вы все можете понять, не выбирает, а заражение происходит быстро", - призвал он жителей.
Губернатор штата Пара Элдер Барбальо в Twitter сообщил, что симптомов заболевания у него нет, но тест на коронавирус оказался положительным.
Уилсон Витцель является одним из главных сторонников карантина в Бразилии. В Рио-де-Жанейро до конца месяца действуют ограничения на передвижение, массовые мероприятия, закрыты все магазины, кроме продовольственных.
Президент Бразилии Жаир Болсонару, настаивает на возобновлении экономической жизни в стране. У него подозревали заражение коронавирусом, однако его тест на COVID-19 оказался отрицательным.
На данный момент в Бразилии коронавирусом заболели 25,6 тыс. человек, из них 1,5 тыс. умерли.
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