Президент Бразилії закликав скасувати карантин в країні [ Редактировать ]
Натомість президент Бразилії закликав скасувати карантин в країні. Жаїр Болсонару назвав коронавірус "невеликим грипом", розкритикував ЗМІ за поширення паніки і заявив, що регіональна влада повинна покінчити з концепцією "випаленої землі" - так керманич держави назвав запроваджені протиепідемічні заходи. Мешканці обурені такими заявами і звинувачують владу в ігноруванні загрози. Нині в Бразилії понад дві тисячі інфікованих, 46 хворих померли. Карантин запровадила влада Ріо-де-Жанейро та провінції Сан-Паулу.
Жаїр Болсонару, президент Бразилії:
Потрібно захистити можливоісті родин заробляти на життя. Нам слід повернутися до нормального режиму. Влада окремих штатів та міст повинна скасувати заборону на пересування, закриття підприємств і масову домашню ізоляцію. У моєму випадку, зважаючи на моє спортивне минуле, якщо я чимсь і заражався, це не обов'язково мене турбувало. Я відчував лише легкі симптоми застуди чи впливу погоди.
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