Натомість президент Бразилії закликав скасувати карантин в країні. Жаїр Болсонару назвав коронавірус "невеликим грипом", розкритикував ЗМІ за поширення паніки і заявив, що регіональна влада повинна покінчити з концепцією "випаленої землі" - так керманич держави назвав запроваджені протиепідемічні заходи. Мешканці обурені такими заявами і звинувачують владу в ігноруванні загрози. Нині в Бразилії понад дві тисячі інфікованих, 46 хворих померли. Карантин запровадила влада Ріо-де-Жанейро та провінції Сан-Паулу.

Жаїр Болсонару, президент Бразилії: