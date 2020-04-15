Можно ли бегать на карантине: "накажут" ли вас за это [ Редактировать ]
Многие люди, пытаясь поддерживать себя в форме, регулярно бегают. Это полезно для здоровья и помогает держать тело в тонусе. Кроме того, этот вид спорт не требует никаких затрат, тем более в теплую пору года, когда бегать можно на улице. Однако, можно ли бегать во время карантина? О том, что говорит закон и врачи, пишет "Информатор".
Врачи
По мнению врачей, бегать во время карантина можно. И даже нужно, ведь во время пандемии физическая активность необходима.
Бег поможет улучшить не только иммунитет, и в целом повысит функциональность вашего организма.
Естественно, во время пандемии COVID-19 стоит придерживаться мер предосторожности. А именно:
- Избегайте мест скопления людей. Старайтесь не контактировать с другими людьми и сохраняйте безопасную дистанцию в 1,5-2 метра.
- Бегайте наедине, максимум - вдвоем. При этом безопасную дистанцию между вами (если, конечно, вы не живете вместе) стоит увеличить до 4-5 метров на тот случай, если один из вас окажется переносчиком заболевания.
- Избегайте физических контактов с людьми. Не давайте “пять” при встрече и не пожимайте руки.
- Контролируйте интенсивность нагрузки. Во время карантина не стоит перегружать организм, потому что это чревато резким падением иммунитета. Лучше делать нагрузки небольшими, но системными.
- Не трогайте лицо во время пробежки. Пока не помоете руки с мылом, лучше вообще ничего не трогать.
- По возвращению домой - сразу направляйтесь в душ, а одежду закиньте в стирку на температуре 40-60°C: согласно исследованиям, на некоторых поверхностях вирус может выживать до 5 суток.
- По той же причине растяжку и заминку лучше проводить в домашних условиях, а не использовать в качестве станка лавочку на улице. На данный момент коронавирус еще недостаточно изучен, и нельзя гарантировать, что лавочка действительно может стать распространителем вируса, но принести в дом вирус «по незнанию» - слабое оправдание.
Закон
Последние постановления Кабмина ужесточили нормы карантина, но при этом не запретили тренировки. В целом бегать можно.
Но надо придерживаться ряда достаточно жестких ограничений:
- Бегать разрешено: по улицам, тротуарам, в лесу, вдоль трасс и по дорогам (не забывая о правилах дорожного движения, естественно). Жесткий запрет распространяется на пробежки в парках, скверах, зонах отдыха, стадионах, спортплощадках, лесопарковых и прибрежных зонах. Через реестр зеленых зон Киева можно проверить, где в столице можно бегать.
- Не собираться более двух людей. Как видим, эта норма соответствует и рекомендациям врачей.
- Обязательно иметь с собой документ, удостоверяющий личность. Это может быть паспорт, водительские права или приложение "ДіЯ" на вашем телефоне).
- Иметь с собой маску и, находясь в общественных местах, надевать ее (как правило, стоит это делать, пробегая мимо остановок общественного транспорта). Учтите, что в разных городах Украины перечень общественных мест может различаться в зависимости от решений местных властей.
Занимайтесь спортом, держите дистанцию и берегите себя.
Ранее мы писали, от чего будут зависеть сроки карантина.
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