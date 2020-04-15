Многие люди, пытаясь поддерживать себя в форме, регулярно бегают. Это полезно для здоровья и помогает держать тело в тонусе. Кроме того, этот вид спорт не требует никаких затрат, тем более в теплую пору года, когда бегать можно на улице. Однако, можно ли бегать во время карантина? О том, что говорит закон и врачи, пишет "Информатор".

Врачи

По мнению врачей, бегать во время карантина можно. И даже нужно, ведь во время пандемии физическая активность необходима.

Бег поможет улучшить не только иммунитет, и в целом повысит функциональность вашего организма.

Естественно, во время пандемии COVID-19 стоит придерживаться мер предосторожности. А именно:

Избегайте мест скопления людей. Старайтесь не контактировать с другими людьми и сохраняйте безопасную дистанцию в 1,5-2 метра.

Бегайте наедине, максимум - вдвоем. При этом безопасную дистанцию между вами (если, конечно, вы не живете вместе) стоит увеличить до 4-5 метров на тот случай, если один из вас окажется переносчиком заболевания.

Избегайте физических контактов с людьми. Не давайте “пять” при встрече и не пожимайте руки.

Контролируйте интенсивность нагрузки. Во время карантина не стоит перегружать организм, потому что это чревато резким падением иммунитета. Лучше делать нагрузки небольшими, но системными.

Не трогайте лицо во время пробежки. Пока не помоете руки с мылом, лучше вообще ничего не трогать.

По возвращению домой - сразу направляйтесь в душ, а одежду закиньте в стирку на температуре 40-60°C: согласно исследованиям, на некоторых поверхностях вирус может выживать до 5 суток.

По той же причине растяжку и заминку лучше проводить в домашних условиях, а не использовать в качестве станка лавочку на улице. На данный момент коронавирус еще недостаточно изучен, и нельзя гарантировать, что лавочка действительно может стать распространителем вируса, но принести в дом вирус «по незнанию» - слабое оправдание.

Закон

Последние постановления Кабмина ужесточили нормы карантина, но при этом не запретили тренировки. В целом бегать можно.

Но надо придерживаться ряда достаточно жестких ограничений:

Бегать разрешено: по улицам, тротуарам, в лесу, вдоль трасс и по дорогам (не забывая о правилах дорожного движения, естественно). Жесткий запрет распространяется на пробежки в парках, скверах, зонах отдыха, стадионах, спортплощадках, лесопарковых и прибрежных зонах. Через реестр зеленых зон Киева можно проверить, где в столице можно бегать.

Не собираться более двух людей. Как видим, эта норма соответствует и рекомендациям врачей.

Обязательно иметь с собой документ, удостоверяющий личность. Это может быть паспорт, водительские права или приложение "ДіЯ" на вашем телефоне).

Иметь с собой маску и, находясь в общественных местах, надевать ее (как правило, стоит это делать, пробегая мимо остановок общественного транспорта). Учтите, что в разных городах Украины перечень общественных мест может различаться в зависимости от решений местных властей.

Занимайтесь спортом, держите дистанцию и берегите себя.

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