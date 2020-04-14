Во вторник, 14 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от того, насколько украинцы будут придерживаться карантинных ограничений в Пасхальные праздники, будут зависеть сроки продления карантина. Об этом он заявил в своем видеообращении.

Я рад, что согласно социологическим опросам, почти 90% украинцев так и планируют сделать (остаться дома - ред.). У нас есть договоренности с украинскими медиагруппы. Вы сможете увидеть трансляции богослужений из всех церквей на телевизионных каналах Украины.

По убеждению главы государства, каждый из граждан понимает, что "в этом году придется менять традиции" и "делать это ради собственной безопасности - это зрелость и мудрость нации".

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"От нашего поведения на Пасху, от нашей дисциплины будут зависеть дальнейшие сроки карантина. Как я говорил раньше - мы все хотим поскорее преодолеть болезнь, иметь хорошее и традиционное лето, поэтому давайте вместе постараемся ради общей цели, и будем праздновать Пасху дома. Это касается не только освящения корзин - это касается традиционных пикников и походов в гости - не в этом году, пожалуйста, ради безопасности себя и ближнего", - подчеркнул Зеленский.

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