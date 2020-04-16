Главные новости 15 апреля: чем жил мир и Украина [ Редактировать ]
Новости / Фото: Pixabay
В среду, 15 апреля, в Украине и в мире произошло много важных событий. Если вы что-то пропустили - мы предлагаем посмотреть самые главные из них. Podrobnosti.ua собрали подборку новостей.
- Отмена карантина: в Евросоюзе назвали критерии.
- В Украине ужесточат карантин.
- Еще один депутат заразился коронавирусом.
- Зеленский назначил нового члена Нацрады.
- В МОН предложили два сценария проведения тестирования ВНО-2020.
- В Ривненской области зафиксировали новые случаи заражения COVID-19.
- Во Львове возле больницы прогремел взрыв, есть жертвы.
- ВОЗ назвала сроки для ослабления карантина.
- С 16 апреля при въезде в Киев водителям и пассажирам будут измерять температуру.
- Суд избрал меру пресечения задержанному генерал-майору СБУ.
- Украина договорилась с МВФ о новой программе.
- НБУ вводит в обращение две новые монеты.
- Авиакатастрофа с МАУ: Иран предлагает Украине меморандум о взаимопонимании.
- Кличко просит НАБУ расследовать дело Поворозника.
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