Украина договорилась с МВФ о новой программе [ Редактировать ]
В среду, 15 апреля, стало известно, что Украина достигла прогресса в переговорах с Международным валютным фондом относительно новой кредитной программы, осталось решить несколько вопросов. Об этом сообщил глава европейского представительства МВФ Пол Томсен на брифинге.
"Сейчас мы обсуждаем с Украиной новую программу. Эти обсуждения хорошо продвинулись, и я думаю, что они идут хорошо. Есть ряд ... Осталось мало проблем, и я уверен, что они скоро будут решены, и что мы можем рекомендовать программу совету директоров. Мы хорошо продвинулись, и это, конечно, даст Украине больше ресурсов для расширения политики, направленной на борьбу с этим кризисом", - сказал Томсен.
Он отметил, что Украина "серьезно пострадала от пандемии".
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