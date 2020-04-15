В четверг, 16 апреля, Национальный банк Украины вводит в обращение две новые памятные монеты "Выдубицкий Свято-Михайловский монастырь". Об этом сообщается на сайте регулятора.

Нумизматические новинки из серии "Духовные сокровища Украины" посвящены Выдубицкому Свято-Михайловскому монастырю, основанному сыном князя Ярослава Всеволодом на южной окраине Киева - в урочище Выдубичи.

Монета "Выдубицкий Свято-Михайловский монастырь" номиналом 10 гривен выполнена из серебра 925-й пробы, ее вес - 31,1 грамма. Монета отчеканена в качестве "Proof" тиражом 3 000 штук.

Монета "Выдубицкий Свято-Михайловский монастырь" номиналом 5 гривен изготовлена из нейзильбера, ее вес - 16,54 грамма. Монета отчеканена в качестве "UNC" тиражом 40 000 штук.