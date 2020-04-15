Зеленский назначил нового члена Нацрады [ Редактировать ]
В среду, 15 апреля, президент Украины Владимир Зеленский назначил Елену Ницко членом Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом сообщает пресс-службу Офиса президента.
Соответствующий указ был обнародован в среду, 15 апреля.
"Назначить Ницко Елену Анатольевну членом Национальной рады Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в указе №147/2020.
Ранее мы писали, что Зеленский изменил представителя в Кабмине.
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