В Ривненской области зафиксировали новые случаи заражения COVID-19 [ Редактировать ]
В среду, 15 апреля, в Ровенской области лабораторно подтверждено 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил председатель Ровенской областной госадминистрации (ОГА) Виталий Коваль в Facebook.
Как он сообщил, 11 случаев коронавируса зафиксировано в Ровно, четыре случая - в Радивиловском районе и по одному случаю в Ровенском районе (с. Городок), г. Здолбунов, с. Тишиця Березновского района.
Как отмечается, всего в Ровенской области зарегистрировано 184 случая коронавируса, из которых 7 человек погибли. Выздоровели 8 человек. Кроме того, на проверке в лабораторном центре находится еще более 100 проб.
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