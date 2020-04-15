ВНО-2020: в МОН предложили два сценария проведения тестирования [ Редактировать ]
В среду, 15 апреля, стало известно, что Министерство образования и науки из-за карантина в Украине подготовило два сценария проведения ВНО-2020 (внешнее независимое оценивание). Об этом заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.
По ее словам, ВНО в 2020 году состоится в любом случае, однако сроки его проведения зависят от того, когда закончится карантин.
"МОН разработал минимум два сценария. Если карантин закончится до начала июня, мы можем говорить о проведении пробного ВНО в июне, а с 25-го июня - основной сессии ВНО. Если же сроки карантина будут продлены и будет возможность начать пробное ВНО в августе, то с 25-го августа будет возможность проводить основную сессию ВНО", - заявила Мандзий.
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