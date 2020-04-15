На въезде в Киев будут измерять температуру/ Фото: ru.slovoidilo.ua

С четверга, 16 апреля, при въезде в Киев водителям и пассажирам транспортных средств обязательно будут измерять температуру в рамках мероприятий по противодействию коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"Будут проверять автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые автомобили, которые перевозят более трех человек включительно с водителем", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что температурный скрининг будет происходить на контрольно-пропускных пунктах на въездах и выездах из Киева по таким адресам:

ул. Богатырская, 32-Е;

просп. Броварской;

ул. Бориспольское шоссе;

просп. Академика Глушкова;

шоссе Житомирское;

ул. Гостомельское шоссе, 1/1;

Днепровское шоссе;

ул. Вышгородская, 83-А;

27 км Столичного шоссе.

Полноценная работа контрольно-пропускных пунктов начнется в 13:00. К этому времени термометрию будут проводить для пассажиров автобусов. Параллельно будет продолжаться обустройство КПП и сужение дороги.

Отмечается, что в столицу будут пропускать только граждан с нормальной температурой тела. Если температура будет превышать 37,5 градуса и будут выявлены признаки острого респираторного заболевания, лицо будут проверять на коронавирус и отправлять на самоизоляцию.

Кроме того, если температура тела будет превышать 38 градусов и будут выявлены симптомы ОРВИ, на пункт пропуска будут вызывать бригаду экстренной медицинской помощи для госпитализации больного.

Напомним, по состоянию на 15 апреля в Киеве зафиксированы 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.