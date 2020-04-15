С 16 апреля при въезде в Киев водителям и пассажирам будут измерять температуру [ Редактировать ]
С четверга, 16 апреля, при въезде в Киев водителям и пассажирам транспортных средств обязательно будут измерять температуру в рамках мероприятий по противодействию коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
"Будут проверять автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые автомобили, которые перевозят более трех человек включительно с водителем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что температурный скрининг будет происходить на контрольно-пропускных пунктах на въездах и выездах из Киева по таким адресам:
- ул. Богатырская, 32-Е;
- просп. Броварской;
- ул. Бориспольское шоссе;
- просп. Академика Глушкова;
- шоссе Житомирское;
- ул. Гостомельское шоссе, 1/1;
- Днепровское шоссе;
- ул. Вышгородская, 83-А;
- 27 км Столичного шоссе.
Полноценная работа контрольно-пропускных пунктов начнется в 13:00. К этому времени термометрию будут проводить для пассажиров автобусов. Параллельно будет продолжаться обустройство КПП и сужение дороги.
Отмечается, что в столицу будут пропускать только граждан с нормальной температурой тела. Если температура будет превышать 37,5 градуса и будут выявлены признаки острого респираторного заболевания, лицо будут проверять на коронавирус и отправлять на самоизоляцию.
Кроме того, если температура тела будет превышать 38 градусов и будут выявлены симптомы ОРВИ, на пункт пропуска будут вызывать бригаду экстренной медицинской помощи для госпитализации больного.
Напомним, по состоянию на 15 апреля в Киеве зафиксированы 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
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