Во Львове возле больницы прогремел взрыв, есть жертвы [ Редактировать ]
В среду, 15 апреля, во Львове возле городской больницы №5 произошел взрыв, в результате которого умер один человек. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета в Facebook.
Сообщается, что взрыв произошел на улице Котляревского.
"По оперативным данным, на ул.Котляревского, неподалеку пятой городской больницы (не на территории медицинского учреждения), произошел взрыв. Выявлено изуродованное тело мужчины, примерно 40 лет", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают взрывотехники и правоохранители.
"Смерть констатировали на месте происшествия, до приезда бригады скорой помощи. Травмы были несовместимы с жизнью. Причины происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
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