Депутат Верховной Рады Вадим Новинский заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Депутат отметил, что его состояние в норме.

"В соответствии с требованиями Минздрава о проверке контактов людей, у которых выявлен COVID-19, сегодня прошел тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат. Мое состояние в норме, я не ощущаю никаких симптомов заболевания, температура 36,8", - написал парламентарий.

Компьютерная томография легких не определила отклонений от нормы.

"До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением... Независимо от окончательного подтверждения диагноза намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции. Все, с кем я контактировал в последнее время, также пройдут тщательное тестирование", - написал Новинский.

По состоянию на утро 15 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 23 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Из них один военнослужащий выздоровел и один умер. На изоляции находится 307 человек.