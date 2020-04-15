Еще один депутат заразился коронавирусом [ Редактировать ]
Депутат Верховной Рады Вадим Новинский заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Депутат отметил, что его состояние в норме.
"В соответствии с требованиями Минздрава о проверке контактов людей, у которых выявлен COVID-19, сегодня прошел тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат. Мое состояние в норме, я не ощущаю никаких симптомов заболевания, температура 36,8", - написал парламентарий.
Компьютерная томография легких не определила отклонений от нормы.
"До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением... Независимо от окончательного подтверждения диагноза намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции. Все, с кем я контактировал в последнее время, также пройдут тщательное тестирование", - написал Новинский.
По состоянию на утро 15 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 23 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Из них один военнослужащий выздоровел и один умер. На изоляции находится 307 человек.
по теме
Кто из депутатов заразился коронавирусом (список)
В Верховной Раде подтвердили восемь случаев заболевания COVID-19
В умовах гострої економії, українські чиновники повинні скоротити власні зарплати - Сергій Каплін
Голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін закликав українських чиновників скоротити бюджетні витрати за рахунок власних зарплат
У одесского депутата обнаружили коронавирус - СМИ
В Одесской области заразился коронавирусом один из депутатов местного горсовета
МОЗ застерігає: в Україні зафіксували антирекорд заражень COVID-19
Говорити про вихід з карантину зараз недоцільно, - заявив міністр Охорони здоров'я Максим Степанов
В Украине ужесточат карантин
Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил внести в повестку дня распоряжение о закрытии пунктов пропуска