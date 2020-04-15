В среду, 15 апреля, Евросоюз официально определил три критерия для снятия карантинных ограничений для стран-членов. Об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Наши рекомендации фокусируются на трех главных предпосылках: существенное замедление распространения коронавируса, достаточные способности системы здравоохранения и способности надзора и мониторинга.

Она отметила, что презентация дорожной карты "не является сигналом, что карантин уже можно снимать", но имеет цель предложить странам членам общие рамки для принятия решений.

"Мы рекомендуем постепенное снятие ограничений, с последующим мониторингом каждого действия", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

Первый , эпидемиологический критерий, предусматривает существенное замедление распространения инфекции в течение длительного времени: уменьшение количества новых заражений, новых госпитализированных больных и пациентов в отделениях интенсивной терапии.

, эпидемиологический критерий, предусматривает существенное замедление распространения инфекции в течение длительного времени: уменьшение количества новых заражений, новых госпитализированных больных и пациентов в отделениях интенсивной терапии. Второй критерий - способность системы здравоохранения страны: сможет ли она справиться с нагрузкой, если после ослабления ограничений количество заражений снова начнет расти.

критерий - способность системы здравоохранения страны: сможет ли она справиться с нагрузкой, если после ослабления ограничений количество заражений снова начнет расти. Третий критерий - способность к мониторингу, включая также возможность широкомасштабного тестирования населения для отслеживания распространения вируса, отслеживания и изоляции контактных лиц больных, если будут возникать новые вспышки.

Полезную информацию можно получить тестирование на наличие антител к вирусу - это поможет выяснить, какая часть населения переболела и выработала иммунитет.

"Страны-члены могут самостоятельно определить, как оценивать соответствие каждому из критериев", - отмечают в "дорожной карте".

Также ЕС определил принципы, которыми должны руководствоваться страны-члены.

Первый из них - действия должны основываться на научных данных, система общественного здоровья должна быть в центре внимания.

"Решение закончить ограничительные меры должно балансировать преимущества для общественного здоровья и социально-экономические последствия. При этом, защита общественного здоровья должно оставаться приоритетной целью стран-членов", - говорится в дорожной карте.

Второй принцип - страны-члены должны координировать между собой действия по ослаблению карантинных ограничений. В частности, страны-члены должны своевременно информировать друг друга и Еврокомиссию перед объявлением о снятии определенных ограничений, и учитывать их точку зрения.

Третий принцип - уважение и солидарность между странами-членами, и поддержка тех, кто больше всего пострадал от пандемии и обусловленного ею экономического кризиса.

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