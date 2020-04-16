В Лос-Анджелесе запретили все массовые мероприятия до 2021 года [ Редактировать ]
Все концерты и спортивные мероприятия в Лос-Анджелесе будут запрещены до 2021 года. Об этом завил мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти в эфире телеканала CNN.
Мэр подчеркнул, что запрет на проведение любых массовых мероприятий до следующего года может быть пересмотрен в случае позитивной динамики распространения коронавируса или же в случае изготовлении вакцины.
По словам Гарсетти, для возвращения к привычной жизни гражданам придется быть послушными властям и строго следовать рекомендациям относительно ограничений и социального дистанцирования.
Отмечается, что город будет снова открыт в случае соблюдения пяти основных принципов.
"Во-первых, в городе следует массово проводить тестирование. Во-вторых, снижение динамики роста случаев заболевания. В-третьих, власти будут немедленно и жестко реагировать на новые случаи заражения. В-четвертых, больницы будут справляться с нагрузкой по количеству заболевших. В-пятых, будут продолжаться разработки вакцины против этого типа коронавируса", - говорится в сообщении.
По мнению мэра города, Лос-Анджелесу следует быть готовым ко второй и третьей волне коронавируса.
Напомним, Америка лидирует по количеству зараженных коронавирусом. Согласно данным университета Джона Хопкинса, по состоянию на 16 апреля в США зафиксировано 639 055 случаев коронавирусной болезни.
Ранее сообщалось, что ВОЗ рекомендовала Беларуси отказаться от массовых мероприятий.
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