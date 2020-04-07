Леди Гага проведет всемирный виртуальный концерт [ Редактировать ]
Lady Gaga в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения и Global Citizen проведет всемирный виртуальный концерт. Певица объявила о концерте во время брифинга ВОЗ, пишет Vogue.
Lady Gaga также рассказала, что на прошлой неделе помогла собрать 35 миллионов долларов от нескольких глобальных компаний в пользу организации COVID-19 Solidarity Response Fund.
"Мы очень благодарны всем медицинским работникам по всей стране, которые сталкиваются с COVID-19. Эта глобальная пандемия – катастрофа. Я очень признательна им и молюсь за тех, кто болен", - сказала она.
В рамках онлайн-концерта One World: Together At Home ("Один мир: вместе дома") выступят Леди Гага, Элтон Джон, Билли Айлиш, Лиззо, Крис Мартин, Пол Маккартни, Стиви Уандер, Джон Ледженд, Дэвид Бекхэм, Идрис Эльба и многие другие. Ведущими шоу будут Джимми Фэллон, Джимми Киммел и Стивен Кольбер.
Концерт будет транслироваться 18 апреля в 20:00 (EST) на ABC, NBC, CBS и других международных вещателях, а также в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и YouTube.
Виртуальный концерт предназначен не для сбора средств, а для того, "чтобы рассказать истории и отметить передовые сообщества, работников здравоохранения и их акты доброты", сказала Леди Гага. Певица также надеется, что концерт "поддержит силу человеческого духа".
К слову, во время карантина многие мировые и украинские звезды проводят онлайн-концерты.
Ранее сообщалось, что организаторы "Евровидения" запускают серию домашних концертов на YouTube.
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