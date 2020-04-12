ВОЗ рекомендовала Беларуси отказаться от массовых мероприятий [ Редактировать ]
Властям Беларуси стоит запретить все массовые мероприятия, в том числе спортивные. Об этом заявил глава миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Патрик ОʼКоннор, сообщает издание TUT.BY.
"Время готовиться к худшим сценариям, это забег на долгую дистанцию", - заявил ОʼКоннор.
Миссия ВОЗ прибыла в Минск, чтобы оценить распространение коронавируса, а также меры, которые принимает Минздрав по борьбе с инфекцией и лечением заболевших.
Беларусь является единственной страной в Европе, где продолжается национальный чемпионат по футболу. По словам министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника, решение о приостановке первенства должно принимать Министерство спорта.
На данный момент в Беларуси выявлено 2 226 зараженных коронавирусом, из них 23 умерли, 172 - выздоровели.
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