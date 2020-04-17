Японія запроваджує режим надзвичайного стану по всій країні. Він триватиме до 6 травня. Уряд вдався до такого кроку, аби зменшити потік людей на свята наприкінці квітня - початку травня. Як компенсацію, усім громадянам планують виплатити по 900 доларів.

Раніше карантин діяв лише для половини населення країни. При цьому працювали школи, кафе і ресторани. Нині ж кількість випадків зараження в країні пішла вгору. Хворих понад 9 тисяч, померли дві сотні пацієнтів.