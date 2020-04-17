Бой Усик - Чисора пройдет в другой стране: названо условие [ Редактировать ]
Следующий бой украинца Александра Усика против британца Дерека Чисоры может состояться в Саудовской Аравии, если карантин там завершится раньше, чем в Великобритании. Такое заявление сделал менеджер бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Усика, Александр Красюк, сообщает "Суспільне Спорт.".
"Если карантин, жесткий локдаун, который сейчас действует в большинстве стран мира, завершится в Саудовской Аравии раньше, чем он закончится в Великобритании, то есть вероятность того, что бой Усик - Чисора состоится именно на территории Саудовской Аравии", - сказал Красюк.
Напомним, бой Усик - Чисора должен был состояться 23 мая в Лондоне на "Арене О2". Решение о переносе боя приняли в связи с тем, что британская комиссия по контролю за боксом из-за пандемии коронавируса запретила проводить любые спортивные соревнования в стране до конца мая.
Ранее мы писали о том, что Формула-1 отменила все весенние гонки из-за пандемии коронавируса.
по теме
Чемпіон Тур де Франс влаштував марафон у власному гаражі
Гонщик Герайнт Томас - родом із Вельсу, він переміг у найпрестижнішому велотурнірі 2018. Цьогоріч його скасували через пандемію коронавірусу
Можно ли бегать на карантине: "накажут" ли вас за это
Многие люди, пытаясь поддерживать себя в форме, регулярно бегают
Швед облаштував лижний тренажер на власному балконі
Спортсмени, які змушені сидіти на карантині, вишукують можливості підтримувати форму, не виходячи з дому. Незвичайний спосіб вигадав шведський фристайлер
В правила футбола внесли изменения
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес изменения в правила
Завтра будут болеть ноги: чем Бекхэм занимается на карантине (видео)
Экс-футболист Дэвид Бекхэм показал, чем занимается во время карантина, связанного с пандемии COVID-19