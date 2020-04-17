Следующий бой украинца Александра Усика против британца Дерека Чисоры может состояться в Саудовской Аравии, если карантин там завершится раньше, чем в Великобритании. Такое заявление сделал менеджер бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Усика, Александр Красюк, сообщает "Суспільне Спорт.".

"Если карантин, жесткий локдаун, который сейчас действует в большинстве стран мира, завершится в Саудовской Аравии раньше, чем он закончится в Великобритании, то есть вероятность того, что бой Усик - Чисора состоится именно на территории Саудовской Аравии", - сказал Красюк.

Напомним, бой Усик - Чисора должен был состояться 23 мая в Лондоне на "Арене О2". Решение о переносе боя приняли в связи с тем, что британская комиссия по контролю за боксом из-за пандемии коронавируса запретила проводить любые спортивные соревнования в стране до конца мая.

Ранее мы писали о том, что Формула-1 отменила все весенние гонки из-за пандемии коронавируса.