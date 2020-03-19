Пандемия коронавируса: Формула-1 отменила все весенние гонки [ Редактировать ]
В четверг, 19 марта, стало известно, что руководство Формулы-1 объявило о переносе четвертого, пятого и шестого этапов сезона 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.
Гран-при Нидерландов, который вернулся в календарь Формулы-1 впервые с 1985 года, должен был пройти 1-3 мая. Через неделю была запланирована гонка в Испании (8-10 мая), а затем 21-24 мая - в Монако.
Ранее сообщалось, что олимпийская эстафета в Японии пройдет без зрителей.
Кроме того, УЕФА перенесла чемпионат Европы по футболу Евро-2020 на следующий год.
по теме
Пандемия коронавируса: в Украине будут курсировать авто с громкоговорителями
Отмечается, что людям настоятельно рекомендуется не покидать своего жилья без особой потребности
Перевозчики должны разработать схему развозки врачей во время карантина - Минздрав
Глава Минздрава обратился ко всем государственных и коммерческих транспортных компаний страны
Благотворительный фонд Новинского предоставляет гуманитарную помощь ветеранам ВОВ во время карантина
Международный благотворительный фонд Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы начал всеукраинскую акцию
Культурный карантин: как посетить музеи и концерты, не выходя из дома
Карантин - вынужденная мера, которую можно использовать с пользой
Кабмин призывает не выселять студентов из общежитий из-за коронавируса
Шмыгаль призвал ректоров вузов способствовать студентам