В четверг, 19 марта, стало известно, что руководство Формулы-1 объявило о переносе четвертого, пятого и шестого этапов сезона 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Гран-при Нидерландов, который вернулся в календарь Формулы-1 впервые с 1985 года, должен был пройти 1-3 мая. Через неделю была запланирована гонка в Испании (8-10 мая), а затем 21-24 мая - в Монако.

Ранее сообщалось, что олимпийская эстафета в Японии пройдет без зрителей.

Кроме того, УЕФА перенесла чемпионат Европы по футболу Евро-2020 на следующий год.