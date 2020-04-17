Італійський школяр змушений навчатися серед лісових хащ [ Редактировать ]
Без інтернету - шлях до лісу. Італійський школяр Джуліо шодня вимушений навчатися серед хащ, через відсутність з'єднання. Як проходять еко-уроки та з якими труднощами стикається Джуліо, щоб мати змогу під'єднатися до онлайн-уроку?
Замість шкільної парти - туристичний столик під деревом серед чагарників. А навчальне приладдя замінює планшет та модем зі швидкісним інтернетом. Уже більше місяця італійський школяр Джуліо Джованніні вимушений навчатися в імпровізованому "зеленому класі". Усе через те, що в хлопця вдома немає інтернету, який вкрай необхідний в умовах пандемії.
12-річний хлопчак мешкає з родиною у сільській місцевості італійського регіону Тоскана. Через несправність кабелю, у них вдома вже 5 місяців немає інтернету. Втім, провайдер полагодити зв'язок не поспішає. Навіть після того, як родина звернулася до суду. Ситуацію ускладнює й те, що у їхньому містечку ще й до початку карантину про "4 палички" мобільного зв'язку годі було і мріяти. Аби школяр не пас задніх, його мамі довелося взяти справу у свої руки. Протягом тижня жінка їздила околицями в пошуках якісного мобільного покриття. На гарний сигнал натрапила випадково: зупинилася біля узбіччя, щоб визначитися з маршрутом.
Джуліо Джованніні, школяр:
У будні я беру з дому стіл, табуретку та свій портфель з усім необхідним. Мама мене відвозить на машині. Десь за 20 хвилин ми все налаштовуємо. І так ось - я маю змогу вчитися.
Навчання на свіжому повітрі школяреві до вподоби. Але каже - сумує за шкільними товаришами. Нарікає на позакласні уроки і мати учня. Щодня їм доводиться накручувати більше десяти кілометрів, - а це родині влітає в копійчину.
Глорія Нуччі, мати школяра:
Я дуже хочу, щоб мій син навчався вдома в комфортних умовах. Де йому не заважали б погана погода та комахи. Крім того, я витрачаю багато часу, чекаючи на нього. Та ще - гроші на дорогу.
Родина сподівається, що незабаром уряд Італії послабить карантин. Таке рішення можуть ухвалити на тлі зменшення випадків інфікування COVID-19 в країні. Вже в деяких регіонах відкривають книгарні, магазини канцтоварів та одягу для дітей. Усі інші обмеження, разом із зачиненими школами, поки що діють до 3 травня.
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