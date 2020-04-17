У зоні відчуження рятувальники продовжують боротися з вогнем. Станом на ранок у Чорнобильській зоні спостерігається тління трав'яного настилу, пеньків та деревини. У ДСНС запевняють, що нових осередків полум'я не спостерігається. Пожежники скидають воду на місця горіння та створюють спеціальні мінералізовані смуги - аби не допустити поширення вогню.

У зону відчуження сьогодні виїхав очільник Києва Віталій Кличко.