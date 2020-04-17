Віталій Кличко відбув з інспекцією у Чорнобильську зону [ Редактировать ]
У зоні відчуження рятувальники продовжують боротися з вогнем. Станом на ранок у Чорнобильській зоні спостерігається тління трав'яного настилу, пеньків та деревини. У ДСНС запевняють, що нових осередків полум'я не спостерігається. Пожежники скидають воду на місця горіння та створюють спеціальні мінералізовані смуги - аби не допустити поширення вогню.
У зону відчуження сьогодні виїхав очільник Києва Віталій Кличко.
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