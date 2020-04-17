По состоянию на 09:30 17 апреля, в Украине зафиксировали 4662 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

125 летальных случаев, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 296

Волынская область - 122

Днепропетровская область - 89

Донецкая область - 12

Житомирская область - 177

Закарпатская область - 150

Запорожская область - 118

Ивано-Франковская область - 427

Кировоградская область - 218

Киев - 705

Киевская область - 253

Львовская область - 203

Луганская область - 9

Николаевская область - 22

Одесская область - 93

Полтавская область - 41

Ривненская область - 240

Сумская область - 81

Тернопольская область - 353

Харьковская область - 56

Херсонская область - 51

Хмельницкая область - 38

Черновицкая область - 759

Черкасская область - 137

Черниговская область - 12

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее "Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин.