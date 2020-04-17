Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на 09:30 17 апреля, в Украине зафиксировали 4662 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
125 летальных случаев, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 296
- Волынская область - 122
- Днепропетровская область - 89
- Донецкая область - 12
- Житомирская область - 177
- Закарпатская область - 150
- Запорожская область - 118
- Ивано-Франковская область - 427
- Кировоградская область - 218
- Киев - 705
- Киевская область - 253
- Львовская область - 203
- Луганская область - 9
- Николаевская область - 22
- Одесская область - 93
- Полтавская область - 41
- Ривненская область - 240
- Сумская область - 81
- Тернопольская область - 353
- Харьковская область - 56
- Херсонская область - 51
- Хмельницкая область - 38
- Черновицкая область - 759
- Черкасская область - 137
- Черниговская область - 12
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ранее "Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин.
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