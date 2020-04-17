Загрязнение воздуха: какая ситуация в Киеве [ Редактировать ]
По состоянию на пятницу, 17 апреля, в Киеве улучшилась ситуация с воздухом. Об этом сообщает "Политика страны".
Так, по данным замеров уровень загрязнения упал в два раза. Однако он по-прежнему высокий (уровень - "нездоровый").
Тем не менее, Киев уже не самый грязный город планеты. на первом и втором местах находятся города Китая.
Ранее, мы писали о том, что в Киев дошел загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне воздух.
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