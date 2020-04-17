По состоянию на пятницу, 17 апреля, в Киеве улучшилась ситуация с воздухом. Об этом сообщает "Политика страны".

Так, по данным замеров уровень загрязнения упал в два раза. Однако он по-прежнему высокий (уровень - "нездоровый").

Тем не менее, Киев уже не самый грязный город планеты. на первом и втором местах находятся города Китая.

Ранее, мы писали о том, что в Киев дошел загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне воздух.