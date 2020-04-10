В пятницу, 10 апреля, в Киев попадет воздух, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне, однако концентрация радиоактивного цезия-137 в нем не превысит допустимую норму.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра ядерной безопасности.

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"Согласно прогнозным расчетам на 10 апреля траектории движения потенциально загрязненных воздушных масс будут проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области и Киев", - говорится в сообщении Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности.

Прогнозируемые концентрации Cs-137 в приземном слое воздуха Киева могут достигать нескольких мБк/куб.м. Отмечается, что такие концентрации не представляют угрозы жизни и здоровью населения и в 100 и более раз ниже допустимого уровня, установленного НРБУ-97, равного 800 мБк/куб.м.

Также сообщается, что утром 10 апреля наблюдались отдельные зоны пожара в Зонах отчуждения - в Денисовицком, Котовском, Когородском лесничествах, люди в этих районах нуждаются в отселении.

Ранее мы писали о том, что в Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожара.