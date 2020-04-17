Коронавирус выявили у командующего Национальной гвардии Николая Балана. Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное. Генерал Балан с сегодняшнего дня находится на самоизоляции. Все лица, которые с ним контактировали в последнее время, пройдут тестирование", - отметил Геращенко.

Он добавил, что Национальная гвардия продолжает выполнять задачи в полном объеме, а обязанности командующего Национальной гвардии исполняет первый заместитель - генерал-лейтенант Владимир Кондратюк.

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