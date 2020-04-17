В Киево-Печерской лавре умер еще один монах [ Редактировать ]
Умер монах Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Никодим. Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, в то же время в обитель после прохождения лечения от коронавируса уже возвратились шесть монахов и послушников.
"Преставился насельник Лавры монах Никодим, который недавно поступил из Свято-Духова скита Почаевской лавры. Просим всех помолиться об упокоении его души", - сказано в сообщении.
Братия обители просит "всех православных христиан усилить молитвы о тех братиях, которые еще пребывают в больнице, а также о всей братии Киево-Печерской лавры, чтобы по молитвам святых угодников Печерских Господь избавил всех нас от этого смертоносного поветрия".
Всем монахам, у которых диагностировали коронавирус, предоставляется своевременная и необходимая медицинская помощь.
"Состояние здоровья всех выздоровевших удовлетворительное, и со временем они вернутся к исполнению возложенных на них послушаний. В настоящее время они чувствуют себя намного лучше, нет высокой температуры. Братия будет находиться в специально отведенном для них корпусе, подготовленном заранее службами санэпиднадзора. За здоровьем братии будут постоянно наблюдать врачи", - рассказали в Лавре.
Как сообщалось ранее, умерли насельники Киево-Печерской лавры архимандрит Нектарий и иеродиакон Наум.
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