Відкрити Америку! Дональд Трамп на тижні, що минає, запропонував завершити карантин на більшій частині території США вже до першого травня. І за два тижні квітня, що лишилися, підготувати бізнес до "перезапуску". Є люди, які всередині самої Америки це рішення не підтримали - мовляв, зарано. Але і президента можна зрозуміти, адже безробіття у США рекордне і ситуація кожного дня погіршується.

Що означає для американців у розпал епідемії опинитися без роботи - розпитував Дмитро Анопченко.

Ця черга біля школи на Манхеттені, що розтягнулась більше як на квартал, не повірите - за їжею. В ній, дотримуючись дистанції, люди, яким донедавна у страшному сні не могло наснитися, що вони чекатимуть на безкоштовний обід.

"Тяжко зараз - нема роботи, тож немає і що їсти".

"Ніхто ж не допоможе, це - єдине місце".

Ця школа, як і решта, закрита на карантин. Але гроші на сніданки і обіди для дітей сюди виділили завчасно. Тож і вирішили - якщо для учнів стіл не накриєш, то треба годувати безробітних. Їжа проста - макарони, трішки м'яса, сандвічі. Все це пакують, щоб максимально уникати контактів і роздати швидко. За день тут розбирають до двох тисяч таких "ланч-боксів".

Клаудіа Родрігез, шкільний кухар:

Ми даємо їжу будь-кому, хто прийде, не лише батькам наших учнів. А якщо дорослий каже: у мене вдома четверо дітей, то дамо ще 4 порції. Якщо дорослі без роботи - як їм родину годувати?

Питання - "як прогодувати родину"- ставлять собі сьогодні мільйони американців. Ця автомобільна черга для оформлення виплат із безробіття. За останніми даними, карантин позбавив роботи більш ніж 22 мільйони людей. І хоча обставини схожі, у кожного - своя історія.

Сільвія Соса вважала, що кому-кому, а їй бідність не загрожує. Вона ж не "перелітна пташка"- як ніяк 44 роки на одному місці! Була барменом на найбільшому стадіоні Лос-Анджелеса, всі спортсмени та фани її в обличчя знали!

"Я просто в розпачі, що нас закрили. І я так чекала відкриття сезону".

Стадіон закрили одразу - тут 56 тисяч місць. Тож один матч і пів міста заразиться. Працівникам сказали сидіть вдома за свій рахунок, це ж ненадовго, максимум місяць. А зараз губернатор штату оголосив, що до 2021 року всі масові заходи (і концерти, і спортивні змагання) - заборонені.

Сільвія Соса, залишилася без роботи у Лос-Анджелесі:

Мене найбільше травмувало, що моя бейсбольна команда нічого для нас не зробила - навіть їжею не допомогла.

Єдиний бонус за всі чотири десятиліття роботи, який зіркова бейсбольна команда, що на контрактах зі спонсорами має сотні мільйонів, зробила для Сільвії - дозволили купити зі знижкою ось це старий непотріб, який залишився після реконструкції.

"Два крісла, місця 115 та 116"

Але вона мовчала - думала, все ж добре. А от настануть важкі часи - допоможуть. Не допомогли.

Сільвія Соса, залишилася без роботи у Лос-Анджелесі:

У цих умовах на рисі і бобах я ще проживу, все окей. Я за дочку та онучку хвилююся, яким допомагала.

Знаменитого "зіркового" бульвару, де щороку відбувається церемонія "Оскара", Зак Матчем, голлівудський звукорежисер, останнім часом намагається уникати. Надто сумно. Раніше тут проходу не було від туристів, постійні кінопокази та шоу. Зараз усі проекти заморожені.

Зак Матчем, залишився без роботи у Голлівуді:

У Голлівуді давно існує правило - завжди тримай на чорний день зарплату за 2-3 місяці. І це знадобилося зараз, адже ні в кого немає зарплати - всі зйомки зупинені.

Зак каже: проблема навіть не в карантинних обмеженнях, через які не те що масовку - знімальну групу викликати на майданчик не можна. Проблема глибша. Закриті кінотеатри, а на гроші від продажу квитків кіностудії фінансували майбутні проекти. Тож зараз повністю зупинили зйомки продовження "Аватару", розпустили знімальну групу нової серії "Матриці" і "Бетмена", припинили знімати черговий "Парк Юрського періоду". Не кажучи вже про малобюджетні серіали.

Зак Матчем, залишився без роботи у Голлівуді:

І зараз величезне питання, а коли Голлівуд взагалі до роботи повернеться? І що станеться з кіноіндустрією? Думаєте, щойно знімуть обмеження, всі запустяться і з'явиться багато роботи? Ні! У великих студій зараз такі фінансові проблеми, що бюджети різатимуть і фільми закриватимуть.

Голлівудські стилісти, які раніше для кінозірок костюми готували, тепер шиють… маски. Обговорюючи поміж ділом - ось з цієї тканини ми для Дікапріо хотіли костюм пошити, а з цієї - сукню для Джолі.

Ніколас Браун, президент гільдії Голлівудських костюмерів:

Коли в людини немає роботи, то принаймні має бути ціль. Відчуття, що ти комусь потрібен.

І якщо вже обласкані Оскарівською кіноакадемією фахівці у такому становищі, що вже казати про нікому не відомих клерків чи офіціантів.

Безробіття так дістало американців, що цього тижня одразу в кількох штатах - протести.

Люди збираються біля державних установ, організовують автопробіги. Кажуть, весь час бути вдома - складно психологічно, та це можна стерпіти. А от економіку карантин розбалансував так, що ще трішки - і настане точка неповернення.

Розуміючи це, Дональд Трамп напередодні видав розпорядження про, як він каже, "відкриття Америки". Ті, хто не захворів, скоро зможуть повернутися на роботу, губернаторам штатів (з урахуванням ситуації) дозволили самим визначати, коли саме це станеться.

"Якщо ви кажете про штати, де все добре, то нехай хоч завтра відкриваються".

Але Нью-Йорк і Вашингтон повідомили: не згодні. Там карантин триватиме щонайменше до 15 травня. А це означає - ще майже місяць будуть закриті кафе, музеї, офіси і деякі банки.

Це самісіньке середмістя столиці, три квартали від Конгресу, ось там теж у трьох кварталах Білий дім. Тут завжди збиралося багато людей. Тож зараз складно дивитися на спорожніле, безлюдне, напівмертве місто.

А ще складніше тут жити тим, для кого це збанкрутіле кафе, ось цей закритий офіс, цей шопінг-молл на 7 поверхів, який теж зачинили, колишнє місце роботи. То ж американці зараз кажуть боялись наслідків коронавірусу, але виявилося, що набагато гірше за нього безробіття.