На территории Украины зафиксированы уже 5106 случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

По информации, за сутки в стране обнаружены 444 новых инфицированных COVID-19.

"По состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели. Также за сутки зафиксированы 444 новых случая".

Также стала известна новая статистика заболеваний по регионам:

Винницкая область - 319 случаев;

Волынская область - 134;

Днепропетровская область - 104;

Донецкая область - 14;

Житомирская область - 197;

Закарпатская область - 166;

Запорожская область - 127;

Ивано-Франковская область - 462;

Кировоградская область - 234;

Киев - 770;

Киевская область - 280;

Львовская область - 221;

Луганская область - 9;

Николаевская область - 31;

Одесская область - 106;

Полтавская область - 49;

Ровенская область - 283;

Сумская область - 82 случая;

Тернопольская область - 366;

Харьковская область - 62;

Херсонская область - 56;

Хмельницкая область - 41;

Черновицкая область - 840;

Черкасская область - 141;

Черниговская область - 12.

Кроме того, в Центр общественного здоровья Минздрава поступило 1189 подозрений на COVID-19.