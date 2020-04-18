Неудержимый коронавирус: в Украине растет заболеваемость COVID-19 [ Редактировать ]
На территории Украины зафиксированы уже 5106 случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
По информации, за сутки в стране обнаружены 444 новых инфицированных COVID-19.
"По состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели. Также за сутки зафиксированы 444 новых случая".
Также стала известна новая статистика заболеваний по регионам:
- Винницкая область - 319 случаев;
- Волынская область - 134;
- Днепропетровская область - 104;
- Донецкая область - 14;
- Житомирская область - 197;
- Закарпатская область - 166;
- Запорожская область - 127;
- Ивано-Франковская область - 462;
- Кировоградская область - 234;
- Киев - 770;
- Киевская область - 280;
- Львовская область - 221;
- Луганская область - 9;
- Николаевская область - 31;
- Одесская область - 106;
- Полтавская область - 49;
- Ровенская область - 283;
- Сумская область - 82 случая;
- Тернопольская область - 366;
- Харьковская область - 62;
- Херсонская область - 56;
- Хмельницкая область - 41;
- Черновицкая область - 840;
- Черкасская область - 141;
- Черниговская область - 12.
Кроме того, в Центр общественного здоровья Минздрава поступило 1189 подозрений на COVID-19.
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