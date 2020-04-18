В Николаевской области лабораторно подтвердили еще 24 случая заболевания коронавирусом.

Об этом пишет пресс-служба Николаевской ОГА.

По их словам, в регионе зафиксировали увеличения количества больных коронавирусной инфекции до 35 человек.

"По состоянию на 10:00 в Николаевской области зарегистрировано 35 подтвержденных случаев COVID-19. Из всех подтвержденных случаев 24 человека – жители Вознесенска и Вознесенского района, 5 человек – жители Николаева, 4 человека с Домановского района и по одному лицу - в Южноукраинске и Арбузинском районе", - отмечается в сообщении.

Известно, что к медикам обратились 29 пациентов с симптомами ОРВИ. 10 человек госпитализировали, еще 19 самоизолированы.

Ранее стало известно, что в Николаевской области появились случаи коронавирусной инфекции после того как ранее сообщалось, что это единственный регион, где не было выявлено болезни.