Чуда не случилось: в Николаеве увеличилось количество инфицированных коронавирусом [ Редактировать ]
В Николаевской области лабораторно подтвердили еще 24 случая заболевания коронавирусом.
Об этом пишет пресс-служба Николаевской ОГА.
По их словам, в регионе зафиксировали увеличения количества больных коронавирусной инфекции до 35 человек.
"По состоянию на 10:00 в Николаевской области зарегистрировано 35 подтвержденных случаев COVID-19. Из всех подтвержденных случаев 24 человека – жители Вознесенска и Вознесенского района, 5 человек – жители Николаева, 4 человека с Домановского района и по одному лицу - в Южноукраинске и Арбузинском районе", - отмечается в сообщении.
Известно, что к медикам обратились 29 пациентов с симптомами ОРВИ. 10 человек госпитализировали, еще 19 самоизолированы.
Ранее стало известно, что в Николаевской области появились случаи коронавирусной инфекции после того как ранее сообщалось, что это единственный регион, где не было выявлено болезни.
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