Коронавирус в Украине: последние данные [ Редактировать ]
За последние сутки в Украине выявили 343 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает в Facebook Центр общественного здоровья МОЗ Украины. В стране подтверждено 5 449 случаев коронавирусной болезнью.
По состоянию на 9:30 19 апреля случаи инфекции были выявлены в следующих областях:
- Винницкая обл. - 330 случаев (18 выздоровели);
- Волынская обл. - 150 случаев (12 выздоровели);
- Днепропетровская обл. - 110 случаев (9 выздоровели);
- Донецкая обл. - 16 случаев (6 выздоровели);
- Житомирская обл. - 211 случаев (1 выздоровел);
- Закарпатская обл. - 182 случая (16 выздоровели);
- Запорожская обл. - 131 случай (15 выздоровели);
- Ивано-Франковская область - 480 случаев (27 выздоровели);
- г. Киев - 801 случай (33 выздоровели);
- Киевская обл. - 304 случаев (22 выздоровели);
- Кировоградская обл. - 245 случаев (17 выздоровели);
- Львовская обл. - 245 случаев (19 выздоровели);
- Луганская обл. - 24 случая (3 выздоровели);
- Николаевская обл. - 37 случаев;
- Одесская обл. - 112 случаев;
- Полтавская обл. - 61 случай (10 выздоровели);
- Ровенская обл. - 308 случаев (21 выздоровел);
- Сумская обл. - 83 случая (10 выздоровели);
- Тернопольская обл. - 390 случаев (34 выздоровели);
- Харьковская обл. - 67 случаев (2 выздоровели);
- Херсонская обл. - 63 случая (7 выздоровели);
- Хмельницкая обл. - 47 случаев (5 выздоровели);
- Черкасская обл. - 151 случай (28 выздоровели);
- Черновицкая обл. - 889 случаев (29 выздоровели);
- Черниговская обл. - 12 случаев (3 выздоровели).
На амбулаторном лечении находится 3 617 пациентов, из них 273 ребенка. Всего госпитализированы 1 832 человека, из них 85 детей.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 141 человек, из них 75 мужчин и 66 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
347 украинцев уже выздоровели от COVID-19, из них 14 детей.
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