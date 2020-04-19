За последние сутки в Украине выявили 343 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает в Facebook Центр общественного здоровья МОЗ Украины. В стране подтверждено 5 449 случаев коронавирусной болезнью.

По состоянию на 9:30 19 апреля случаи инфекции были выявлены в следующих областях:

Винницкая обл. - 330 случаев (18 выздоровели);

Волынская обл. - 150 случаев (12 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 110 случаев (9 выздоровели);

Донецкая обл. - 16 случаев (6 выздоровели);

Житомирская обл. - 211 случаев (1 выздоровел);

Закарпатская обл. - 182 случая (16 выздоровели);

Запорожская обл. - 131 случай (15 выздоровели);

Ивано-Франковская область - 480 случаев (27 выздоровели);

г. Киев - 801 случай (33 выздоровели);

Киевская обл. - 304 случаев (22 выздоровели);

Кировоградская обл. - 245 случаев (17 выздоровели);

Львовская обл. - 245 случаев (19 выздоровели);

Луганская обл. - 24 случая (3 выздоровели);

Николаевская обл. - 37 случаев;

Одесская обл. - 112 случаев;

Полтавская обл. - 61 случай (10 выздоровели);

Ровенская обл. - 308 случаев (21 выздоровел);

Сумская обл. - 83 случая (10 выздоровели);

Тернопольская обл. - 390 случаев (34 выздоровели);

Харьковская обл. - 67 случаев (2 выздоровели);

Херсонская обл. - 63 случая (7 выздоровели);

Хмельницкая обл. - 47 случаев (5 выздоровели);

Черкасская обл. - 151 случай (28 выздоровели);

Черновицкая обл. - 889 случаев (29 выздоровели);

Черниговская обл. - 12 случаев (3 выздоровели).

На амбулаторном лечении находится 3 617 пациентов, из них 273 ребенка. Всего госпитализированы 1 832 человека, из них 85 детей.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 141 человек, из них 75 мужчин и 66 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

347 украинцев уже выздоровели от COVID-19, из них 14 детей.