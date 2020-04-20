Дим від масштабних пожеж іще 2 дні тому накривав Київ та передмістя. Забрудненість повітря можна було побачити. Зараз напрямок вітру змінився, і киянам у буквальному сенсі, стало легше дихати. Та чи безпечніше?

Яка зараз ситуація із рівнем шкідливих речовин у повітрі? І чи варто відчиняти вікна? Знає Богдан Вербицький.

Вот там Оболонь. Много домов. Должно было быть.

Та відчути: болем у горлі та кашлем.Протягом кількох днів київський регіон був у полоні диму та вітрів. На вулиці сіро, а на небі сонце, яке ледь видно. Результат Київ місто із найбруднішим повітрям в світі.

Максим Сорока, науково-технічний радник міжнародного проекту "Чисте повітря для України":

Так загальні показники у найсерйозніші моменти приблизно 250-280. Це такі середні показники. При нормі повітря в сорок це був дуже небезпечний рівень.

Втім сьогодні повітря стало набагато чистішим, - звітують у службі з надзвичайних ситуацій. Завдяки і роботі пожежників, і сприятливі погоді - був невеликий дощ та змінився напрямок вітру. Тож нині з першого місця світового антирейтингу якості повітря, Київ опустився на 88.

Анатолій Прокопенко, заступник директора Українського гідрометеорологічного центру:

Якість повітря в місті Києві близько до звичайної для цього періоду весни.

Ось так чітко побачити горизонт у столиці було неможливо кілька днів. Видимість була настільки обмежена, що навіть ось ця багатоповерхівка, бачите, через димову завісу вона стала невидимою. І хоча сьогодні рівень забруднення суттєво знизився, є місця, де все ще пахне гаром.

Тож у МОЗі напередодні радили не відчиняти вікон. Принаймні поки що.

Максим Степанов, міністр охорони здоров`я України:

Ми відчуваємо зменшення смогу в Києві. Тому що змінився напрямок вітру. Є декілька порад від МОЗу - це менше виходити на повітря, особливо в ранковий час, щільно зачиняти вікна.

Чому? - Все через високу концентрацію канцерогенів у повітрі. Вони з'явилися через різну природу пожеж.

Денис Павловський, голова агенції з хімічної безпеки:

Горів Чорнобиль, Чорнобильська зона, горів Київ, Київська область. Я маю на увазі ліси, опале листя, трава і також сміттєзвалище Гора.

Тож у повітрі мало не половина таблиці Менделєєва.

Денис Павловський, голова агенції з хімічної безпеки:

При спалюванні однієї тонни таких відходів, в повітря здіймається 9 кілограм різного роду, різного походження, різних хімічних речовин. Це якраз було перевищення по оксидам азоту, по оксидах сірки, і по формальдегідам. І саме формальдегід він класифікується міжнародною агенцією з вивчення раку як потенційно концерогенна речовина, тобто речовина, яка викликає рак.

Не менш шкідливі і діоксиди сірки та азоту. Простою мовою - чадний газ.

Денис Павловський, голова агенції з хімічної безпеки:

Він потрапляючи до нашого організму він руйнує саме ті червоні кров'яні тільця, які відповідають за насичення організму киснем.

Сергій Кравченко, голова національної медичної палати України:

Зараз, як наслідок, відбудеться велика кількість загострення таких хвороб хронічних. Безпосередньо у пацієнтів, які хворіють легеневими хворобами, алергічними хворобами.

Щоб уникнути хвороб, лікарі радять не відчиняти вікон у помешканні та регулярно робити вологе прибирання. Утім смог та їдкий дим - не єдиний наслідок пожеж. Навіть коли вогонь ліквідують повністю залишиться багато попелу. А тому пилові бурі, як минулого тижня, можуть повторюватися.

Максим Сорока, науково-технічний радник міжнародного проекту "Чисте повітря для України":

Ми проаналізували великий масив даних щодо повторюваності таких явищ за останню неділю, через велику кількість джерел утворення пилу, от ці всі згарища на території України, поки не буде гарного дощу - це буде повторюватися.

А гарного дощу синоптики поки не обіцяють.