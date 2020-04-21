ВСУ понесли потери на Донбассе [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 20 апреля, на Донбассе сепаратисты 13 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб один украинский военный, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Противник открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Авдеевка (два раза), Тарамчук (два раза), Опытное, Песков, Гнутово, Каменка, Марьинка, Старогнатовки, Шумы, Новоалександровка и Крымское (два раза).
Украинские военнослужащие открывали ответный огонь. По предварительным данным разведки, погиб один сепаратист и еще трое получили ранения.
С начала нынешних суток враг не проявлял огневой активности. Потерь у ВСУ нет.
Ранее мы писали о том, что в ВСУ подтвердили вторую смерть из-за коронавируса.
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