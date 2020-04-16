В ВСУ подтвердили вторую смерть из-за коронавируса [ Редактировать ]
В четверг, 16 апреля, стало известно, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) зафиксирован второй летальный случай от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.
Как отмечается, зараженный умер в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы.
Первые признаки болезни у него появились еще 1 апреля, затем он был доставлен в больницу, где находился на стационарном лечении в реанимационном отделении, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и получал необходимое лечение.
В командовании сообщают, что заболевание острой респираторной болезни COVID-19 было подтверждено с помощью ПЦР-тестирования.
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