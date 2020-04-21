В сети появилось видео того, как жители многоэтажки хором спели песню об Украине. Так, к культурному карантину решили приобщится жители Соломенского района Киева.

Соседи договорились об этом заранее, хотя для кого-то это точно был приятный сюрприз.

В чате дома жители обсудили, что и в котором часу петь. Свой выбор соседи остановили на патриотической песни известной украинской певицы Тины Кароль - "Украина - это ты".

Ранее у Зеленского раскрыли подробности продления карантина.