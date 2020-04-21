В Киеве жители дома хором спели патриотическую песню (видео) [ Редактировать ]
В сети появилось видео того, как жители многоэтажки хором спели песню об Украине. Так, к культурному карантину решили приобщится жители Соломенского района Киева.
Соседи договорились об этом заранее, хотя для кого-то это точно был приятный сюрприз.
В чате дома жители обсудили, что и в котором часу петь. Свой выбор соседи остановили на патриотической песни известной украинской певицы Тины Кароль - "Украина - это ты".
Ранее у Зеленского раскрыли подробности продления карантина.
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