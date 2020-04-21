Правительство Украины планирует продлить карантинные мероприятия в стране, так как пиковый период заболеваемости коронавирусом не был пройден. Он ожидается в начале мая. Об этом сообщает Офис президента.

Вопрос карантинных ограничений обсуждался сегодня на традиционном совещании под председательством президента Владимира Зеленского. Также рассматривали возможности смягчения карантина для психологической поддержки граждан и запуска экономики.

Зеленский отметил:

Нужно точно сказать людям, когда и что будет открыто, каков четкий план действий правительства. Пик заболеваемости ожидают в начале мая. Люди должны понимать, можно ли будет гулять в парках, когда будут работать парикмахерские, нотариусы, адвокаты и другой бизнес. Я знаю, что для поддержания формы хотят тренироваться олимпийцы. Все люди должны иметь четкое видение, как и когда может смягчаться карантин.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что для начала нужно смягчать карантинные мероприятия на некритических объектах инфраструктуры, которые могут сыграть роль в стабилизации экономики.

Он также подчеркнул, что Украина вовремя ввела карантин и благодаря этому пока удается избежать критической ситуации с количеством больных.

На совещании также обсудили дальнейшее обеспечение страны средствами защиты. Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 организовал закупки средств, которых хватит на следующие три недели. В дальнейшем поставки будет обеспечивать Минздрав, который уже организовывает закупки по упрощенной процедуре.

Напомним, по состоянию на утро 21 апреля в Украине зафиксировали 6125 случая коронавирусной болезни COVID-19.