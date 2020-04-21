Стало известно, что жильцы одного из общежитий в городе Вишневое Киевской области массово заболели COVID-19. Об этом на брифинге сообщил и.о. председателя Киевской ОГА Василий Володин.

Он отметил, что по состоянию на сегодняшнее утро в Киевской области зарегистрировано 356 человек с коронавирусной болезнью. 99 из них лечатся в стационарах, а 257 - на самоизоляции. Выздоровели 28 человек, 11 умерли.

"Тенденция последней недели показывает следующее: 15 апреля - 9 новых случаев заболевания, 16-го - 23, 17-го - 19, 18-го - 27, 19-го - 24, 20-го - 29, 21 - 23. Это позволяет предположить, что карантинные меры работают на сдерживание эпидемиологической ситуации на стабильном уровне", - подчеркнул Володин.

В общежитии, на сегодняшний день, выявлено 37 больных, среди которых дети. Два человека умерли. В общежитии введено состояние особого передвижения, местные власти привозят в общежитие продукты, лекарства и средства гигиены.

У всех жильцов общежития взяли биологические материалы для проведения ПЦР-тестов. Результаты анализов станут известны позже.

Ранее мы писали, что за прошедшие сутки в Киеве от коронавируса скончались два человека.