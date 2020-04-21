Во вторник, 21 апреля, в Николаевской области подтвердили первый летальный случай в области от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА в Facebook.

Как сообщается, 21 апреля от вируса умерла жительница села Вороновка, Вознесенского района, в возрасте 81 года.

Она заболела 1 апреля, а 9 апреля была госпитализирована в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Инфицирование вирусом подтвердили 11 апреля.

Ранее мы писали, что за прошедшие сутки в Киеве от коронавируса скончались два человека.