В Николаевской области зафиксировали первую смерть от COVID-19 [ Редактировать ]
Во вторник, 21 апреля, в Николаевской области подтвердили первый летальный случай в области от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА в Facebook.
Как сообщается, 21 апреля от вируса умерла жительница села Вороновка, Вознесенского района, в возрасте 81 года.
Она заболела 1 апреля, а 9 апреля была госпитализирована в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Инфицирование вирусом подтвердили 11 апреля.
Ранее мы писали, что за прошедшие сутки в Киеве от коронавируса скончались два человека.
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