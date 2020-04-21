Карантин буде довшим, але м'якшим. В Офісі президента сьогодні радилися, які вольності і коли дозволити українцям під час коронавірусу. А в міністерстві охорони здоров'я повідомили, що хочуть подовжити карантин до 12 травня. Але зняти певні обмеження. Щоправда, обіцяні пом'якшення будуть доволі умовними. Чому? Руслан Смещук - про плани і реальність.

"Это беспредел, так не должно быть, это не обосновано. Это фейк мировой".

Глобальний фейк чи смертельна загроза. Ставлення всіх людей до нових реалій різне. Але всі чекають однієї новини, що буде з карантином? Він має закінчитися вже через три дні. Чи подовжувати його? І чи змінювати? Сьогодні радилися в Офісі президента - на селекторній нараді. Та поки нічого конкретного на Банковій не озвучили. Натомість в Міністерстві охорони здоров'я заявили: планують подовжити карантин до 12 травня. Але з послабленнями і дозволити:

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Прогулянки парками, але ці прогулянки будуть дуже чітко обмежені щодо кількості осіб, щодо систем індивідуального захисту.

Порожні, перемотані стрічкою лавочки - немов би місце злочину із кіно. Так зараз виглядають заборонені для загалу зони відпочинку.

Це парк Кіото - один із самих красивих на лівому березі столиці. Славиться він своїми сакурами. В період цвітіння цих дерев сюди приходять сотні киян зробити селфі на фоні рожевих пелюстків. Зараз - лише поодинокі перехожі, поліції теж не видно.

Але видно муніціпальну варту. Суворі з виду чоловіки патрулюють парк. Шукають порушників, аби поговорити.

Приміром, як із цим хлопцем, який йшов парком без маски. А поряд проходить Вадим із донькою. Його не чіпають. Чоловік розказує: ізоляціїї дотримується, але іноді таки гуляє з дитиною. Не чекаючи жодних офіційних послаблень.

"Вдома сидимо, а гуляємо по трошки, по часу десь. - Муніціпальна варта чи поліція не пристає? - Ні, не пристає, ми там просто прогулюємось, на качілях не катаємось".

Ну, а хтось майже впотайки робить селфі із сакурами. Тож прогулянки в парку - реальність.

Валентина Васільевна, киянка:

Во вторник только вышла в магазин, а так все дни дома. А сегодня думаю - дай пройдусь, потому что я рядом живу. Я поддерживаю - все правильно, что карантин.

Планують у МОЗі і ще одне пом'якшення карантину. Для людей культурних.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Ми будемо пропонувати до відкриття наших музеїв, бібліотек, але також з чітким дотриманням карантинних обмежень щодо дистанції, щодо засобів індивідуального захисту, щодо термоскринінгу на вході.

Львів. Старовинна бібліотека імені Стефаника. Тут - 10 корпусів і 9 мільйонів книг. Прийняти читачів готові, та за певних умов:

Василь Ферштей, гендиректор Львівської національної наукової бібліотеки ім. Стефаника:

В цьому читальному залі,сюди ми пустимо не 15 чоловік а пустимо 5 чоловік. В нас є ще інші зали,тобто у нас не будуть зали переповнені людьми на пропускному пункті вона буде мати можливість руки дезінфікувати мати чим і помити.

До нововведень готові і у львівських музеях. На вході до історичного планують проводити температурний скринінг відвідувачам. Кожен має бути у масці. Утім, чи ходитимуть люди до музеїв під час карантину? Тут сумніваються. Кордони закриті туристів немає. Раніше тут організовували екскурсії для учнів, але ж школи закриті. Та й як музейники будуть добиратися на роботу - теж питання.

Роман Чмелик, директор Львівського історичного музею:

Я не впевнений, що ми готові організувати власними силами маючи в наявності певні транспортні засоби перевезення такої кількості людей. Тобто певно ці послаблення мусили стосуватися також і перебування людей похилого віку і на вулиці чи їх користування можливості громадським транспортом.

Такі ж аргументи й в одеських музейників. Вони навіть звернулися до МОЗу з проханням не відкривати музеїв.

А прості люди кажуть - краще б перукарні відкрили, як в Європі. Бо салони краси й так працюють, але в підпіллі. Тож що буде з карантином. І чи будуть його пом'якшувати - уже завтра вирішить Кабмін.