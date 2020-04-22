Онлайн-уроки від провідних балетмейстерів викладені у вільному доступі в інтернеті

Через коронавірус національний балет Грузії Сухішвілі запровадив дистанційне навчання для учнів своїх танцювальних шкіл.

Уроки онлайн проводять досвідчені хореографи, що показують рухи у спеціально обладнаних класах. Заняття відрізняються за рівнем підготовки, адже при ансамблі тренуються діти з 5-річного віку - так у колективі вирішили підтримувати фізичну форму та дух своїх вихованців.

Долучитися до запальних грузинських танців пропонують усім охочим. Онлайн-уроки від провідних балетмейстерів викладені у вільному доступі в інтернеті.

Нутсі Бежашвілі, тренерка: