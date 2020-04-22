Балет Сухішвілі запровадив дистанційне тренування для учнів [ Редактировать ]
Через коронавірус національний балет Грузії Сухішвілі запровадив дистанційне навчання для учнів своїх танцювальних шкіл.
Уроки онлайн проводять досвідчені хореографи, що показують рухи у спеціально обладнаних класах. Заняття відрізняються за рівнем підготовки, адже при ансамблі тренуються діти з 5-річного віку - так у колективі вирішили підтримувати фізичну форму та дух своїх вихованців.
Долучитися до запальних грузинських танців пропонують усім охочим. Онлайн-уроки від провідних балетмейстерів викладені у вільному доступі в інтернеті.
Нутсі Бежашвілі, тренерка:
Звісно, це нове для нас - проводити заняття, коли ти не бачиш учнів. Невідомо, чи розуміють вони твої пояснення. Але впевнена, що наша справа важлива і дасть результат. Це все одно краще, ніж просто нидіти вдома в ізоляції без руху. Думаю, діти дуже подобаються такі уроки.
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