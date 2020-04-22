"Коронавирус Covid-19 будет с нами долго" - ВОЗ [ Редактировать ]
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Габреисус заявил, что коронавирус еще длительное время распространяться в мире. Об этом сообщаетcя на странице ВОЗ в Twitter.
По словам руководителя ВОЗ, сейчас наблюдаются случаи повторных вспышек коронавируса в странах, которых одними из первых коснулась пандемия.
"Некоторые из стран, которые пандемия затронула первыми, теперь начинают фиксировать возрождение в случаях. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами долго", - заявил он.
Ранее мы писали о том, что карантин продлили до 11 мая.
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