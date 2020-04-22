Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Габреисус заявил, что коронавирус еще длительное время распространяться в мире. Об этом сообщаетcя на странице ВОЗ в Twitter.

По словам руководителя ВОЗ, сейчас наблюдаются случаи повторных вспышек коронавируса в странах, которых одними из первых коснулась пандемия.

"Некоторые из стран, которые пандемия затронула первыми, теперь начинают фиксировать возрождение в случаях. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами долго", - заявил он.

Ранее мы писали о том, что карантин продлили до 11 мая.