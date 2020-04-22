В Черновицкой области от коронавируса умерли два медика [ Редактировать ]
В среду, 22 апреля, стало известно, что в Черновицкой области от коронавируса умерли два медицинских работника. Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации, передает "РБК-Украина".
При этом отмечается, что всего в области заразились вирусом 167 медработников.
Больше всего случаев заражения зафиксировано среди персонала Хотинской центральной районной больницы, где инфицированы 54 медработника. В Черновицкой областной клинической больнице заболели 44 медика, в Черновицкой городской больнице № 1 - 21 медработник.
С начала эпидемии от коронавируса умерли двое медработников - сестра-хозяйка из больницы скорой медицинской помощи и медсестра из Герцаевской ЦРБ.
По данным ОГА, умершие не работали в медучреждениях, где лечатся больные с коронавирусом.
Ранее мы писали о том, что карантин продлили до 11 мая.
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