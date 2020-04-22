В среду, 22 апреля, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Анну Коваленко с должности заместителя руководителя Офиса президента по вопросам обороны. Об этом говорится в соответствующем указе.

Так, Коваленко была уволена с занимаемой должности указом президента №152/2020 в среду, 22 апреля.

"Уволить Коваленко Анну Николаевну с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", - говорится в указе.

Ранее Зеленский назначил нового посла Украины в Пакистане.