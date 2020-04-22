Зеленский уволил замглавы ОП по вопросам обороны [ Редактировать ]
В среду, 22 апреля, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Анну Коваленко с должности заместителя руководителя Офиса президента по вопросам обороны. Об этом говорится в соответствующем указе.
Так, Коваленко была уволена с занимаемой должности указом президента №152/2020 в среду, 22 апреля.
"Уволить Коваленко Анну Николаевну с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", - говорится в указе.
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