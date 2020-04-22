В Великобритании зафиксирован пик коронавируса [ Редактировать ]
Английские власти подтвердили пик заболеваемости коронавирусом в стране.
Об этом сообщает Metro.
По информации, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, что, благодаря карантину в Англии сократились случаи инфицирования коронавирусной инфекцией.
Отмечается, что перед смягчением карантина Великобритания должна провести пять тестов, которые должны будут предотвратить возможную вторую волну вируса.
Напомним, в Великобритании начнут крупномасштабные испытания вакцины от коронавируса. В тестировании примут участие более 5 тысяч человек.
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