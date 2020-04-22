Английские власти подтвердили пик заболеваемости коронавирусом в стране.

Об этом сообщает Metro.

По информации, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, что, благодаря карантину в Англии сократились случаи инфицирования коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что перед смягчением карантина Великобритания должна провести пять тестов, которые должны будут предотвратить возможную вторую волну вируса.

Напомним, в Великобритании начнут крупномасштабные испытания вакцины от коронавируса. В тестировании примут участие более 5 тысяч человек.