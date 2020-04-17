В Великобритании начинают масштабное испытание лекарства от COVID-19 [ Редактировать ]
В Великобритании заявили о проведении самого масштабного в мире испытания препарата для лечения больных COVID-19. Об этом сообщает газета The Guardian.
"Это, безусловно, самое большое испытание в мире", - сказал Питер Горби из Оксфордского университета, возглавляющий исследования.
Ранее он проводил испытания лекарства от Эболы в Западной Африке и Демократической Республике Конго.
Отмечается, что в исследовании принимают участие более 5000 пациентов в 165 больницах по всей стране. По словам участников исследования, первые результаты станут известны в июне.
Детали исследования не сообщаются.
Согласно данным университета Джона Хопкинса, по состоянию на 17 апреля в Великобритании количество зараженных коронавирусом составляет 104 150 человек.
Ранее сообщалось, что в Украине будут производить лекарство от коронавируса.
Также читайте США выделяют на борьбу с коронавирусом в Украине 9,1 млн долларов.
по теме
Вакцина від COVID-19: коли з'являться ліки проти коронавірусу
В Оксфордському університеті готуються тестувати вакцину від коронавірусу
У ЄС досліджують вакцину від туберкульозу для боротьби з коронавірусом
Вчені зі США та Нідерландів уже зробили перші обережні висновки: вони припускають, що в країнах, де є обов'язкове щеплення від туберкульозу (тобто, БЦЖ) - населення стійкіше до коронавірусу
В Британии из тюрем выпустят тысячи заключенных из-за коронавируса
В Минюсте заявили, что будут освобождать только "преступников низкого риска"
Известный британский комик умер от коронавируса
Эдди Лардж инфицировался COVID-19 в больнице
Притворился кустиком: парень придумал креативный способ нарушить карантин
Весь интернет смеется над парнем, который нарушает правила карантина в образе зеленого кустика