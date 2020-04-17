В Великобритании начинают масштабное испытание лекарства от COVID-19/ Фото: delo.ua

В Великобритании заявили о проведении самого масштабного в мире испытания препарата для лечения больных COVID-19. Об этом сообщает газета The Guardian.

"Это, безусловно, самое большое испытание в мире", - сказал Питер Горби из Оксфордского университета, возглавляющий исследования.

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Ранее он проводил испытания лекарства от Эболы в Западной Африке и Демократической Республике Конго.

Отмечается, что в исследовании принимают участие более 5000 пациентов в 165 больницах по всей стране. По словам участников исследования, первые результаты станут известны в июне.

Детали исследования не сообщаются.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, по состоянию на 17 апреля в Великобритании количество зараженных коронавирусом составляет 104 150 человек.

Ранее сообщалось, что в Украине будут производить лекарство от коронавируса.

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