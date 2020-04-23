Коронавирус COVID-19 может нарушать свертываемость крови и вызывать тромбы. Об этом пишет MedicalXpress.

Медики выяснили, что у многих пациентов в легких образуются множественные кровяные сгустки. Они и вызывают дыхательную недостаточность, являющуюся основной причиной смертности при коронавирусе. Вирусы нередко способствуют образованию тромбов. Например, это одна из особенностей ВИЧ.

Исследователи в Нидерландах обнаружили, что проблемы с тромбами имеют около трети пациентов с коронавирусом, находящихся на интенсивной терапии. Они могут возникать где угодно, но поток крови чаще всего приносит их в легкие.

"Мы наблюдаем образование тромбов не только в легких. У пациентов с COVID-19, которым требуется диализ из-за почечной недостаточности, катетеры постоянно забиваются из-за свернувшейся крови", - сообщил доктор Хуман Пур из клиники Mount Sinai Beth Israel в Нью-Йорке.

"Аномальная свертываемость крови настолько выражена, что многие специалисты начинают говорить: "Всем пациентам, кто обращается за помощью, в начале лечения нужно колоть разжижители крови", - заявляет Джин Марраццо, профессор по инфекционным заболеваниям в Университете Алабамы в Бирмингеме.

По его словам, при лечении коронавируса отлично себя зарекомендовали препараты tPA (тканевой активатор плазминогена), которые используют у пациентов с инсультом.

Эксперты предупреждают, что необходимы дополнительные исследования, прежде, чем колоть пациентам с COVID-19 препараты, разжижающие кровь. Такие лекарства очень опасны, поскольку могут вызвать кровотечение с летальным исходом.

Крошечные сгустки крови также могут быть причиной еще одного уникального симптома COVID-19 - внезапной потери обоняния.